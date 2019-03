Klima-Demo: Dieser Schüler redet der Regierung ins Gewissen

Ein Schüler eines Gymnasiums in Enns (Bezirk Linz-Land) hat begleitend zu den Klimastreiks am Freitag offene Briefe an die Bundesregierung sowie an EU-Rat und EU-Kommission verfasst, in denen er eine drastische Reduktion der Treibhausgasemissionen, eine CO2-Steuer und Investitionen in die Bahn-Infrastruktur fordert. Mehr als 500 Unterschriften hat der 16-jährige Oberösterreicher dafür gesammelt.