Kinderbetreuung: Länder verfehlen Quote

Die Kinderbetreuungsquoten für die Kleinsten sind von 2008 bis 2011 sowohl in den beiden Ländern als auch österreichweit "deutlich angestiegen", vermerkt der Rechnungshof. Die eigentlich schon für das Jahr 2010 vorgesehene Quote von 33 Prozent ("Barcelona-Ziel") war bis 2011 aber weder in Niederösterreich (21,2 Prozent) noch in der Steiermark (10 Prozent) oder österreichweit (19,7 Prozent) erreicht.

Durch die Einführung des verpflichtenden, kostenlosen Kindergartenjahres ist die Betreuungsquote der Fünfjährigen zwar österreichweit um rund 2,5 Prozentpunkte auf rund 96,4 Prozent (2010/2011) gestiegen. Dieser Anstieg sei aber im Hinblick auf die bereits bestehende hohe Betreuungsquote, das jährlich dafür aufgewendete Finanzvolumen von 70 Mio. Euro und die eingeführte Besuchspflicht "gering" gewesen. Außerdem verwies der RH darauf, dass die Maßnahme auch aktuell bis 2015 befristet ist, die Weiterführung und Finanzierung also weiterhin offen sei.