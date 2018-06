Kickls Grenzschutz-Übung: Eigen-PR mit Actionvideo

Auch im Ausland, vor allem in Deutschland, sorgte die Grenzschutz-Präsentation für Aufmerksamkeit. Die Bild-Zeitung entsandte etwa ein Kamerateam nach Spielfeld. Der Reporter hinterfragte nicht nur den Sinn der Übung, da sie mit den möglicherweise bevorstehenden Migranten-Abweisungen an der deutschen Grenze nichts zu tun habe, sondern auch die Wahl des Schauplatzes. Ein großer Teil der Grenzübertritte nach Österreich geschehe schließlich nicht an der Grenze zu Slowenien, sondern an jener zu Ungarn, das wiederum die Südgrenze zu Serbien bereits mit einem Grenzzaun befestigt hat. Auf die Frage, wie viele Personen über Ungarn nach Österreich gelangen, habe Kickl keine Antwort gewusst, sagt der Reporter in dem Video.