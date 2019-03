Kickls "Ausreisezentren" – Moser: "Will mich nicht einmischen"

Keine Kritik an Kickls Schritt

Angesprochen auf die Maßnahme von Innenminister Herbert Kickl die Asyl-Erstaufnahmestellen in „ Ausreisezentren“ umzubenennen, sagte Moser, „ich will mich nicht in anderes Ressort einmischen“.

Auf den Hinweis von ZiB2-Moderator Armin Wolf, es gebe eine Verordnung, dass Erstaufnahmestellen für Asylwerber sehr wohl genau diesen Namen zu tragen haben, sagte Moser, er gehe davon aus, dass Verordnungen einzuhalten sind und im Innenministerium konform den Gesetzen gehandelt wird.