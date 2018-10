Kickl: Goldgruber-Anfrage hat nichts mit BVT-Razzia zu tun

Herbert Kickl ( FPÖ) weist einen Zusammenhang zwischen einer Anfrage seines Generalsekretärs im Innenministerium über Ermittlungen gegen Burschenschaften und der späteren Razzia beim Verfassungsschutz zurück. Die Vermutung, dass sein Generalsekretär Peter Goldgruber Ende Jänner diese Auskünfte in Hinblick auf die folgenden Hausdurchsuchungen beim Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung ( BVT) wollte, seien "absoluter Unsinn".

Kickls Darstellung: Die SPÖ habe im Folge der Liederbuch-Affäre bei der Burschenschaft Germania in Wiener Neustadt den Nationalen Sicherheitsrat einberufen und dort Informationen zur "rechtsextremistischen Situation in Österreich" verlangt. Diesem Auftrag sei man nachgekommen, sagte Kickl vor dem Ministerrat am Mittwoch.

Am 29. Jänner 2018 soll die Anfrage zu den Burschenschaften von Goldgruber an BVT-Chef Peter Gridling gekommen sein. Goldgrubers Fragen waren: "Welche Burschenschaften waren zwischen 2012 und 2017 Gegenstand von Ermittlungen? Gab es in dieser Zeit Ermittlungen gegen Personen, die Mitglieder einer Burschenschaft sind? Wenn ja, gibt es Anzeigen? Welche Maßnahmen im Zusammenhang mit Vereinsauflösungen -untersagungen wurden in der letzten Regierungsperiode seitens REX-Referat gesetzt? Wo wurden im Bereich REX ( Rechtsextremismus, Anm.) verdeckte Ermittler eingesetzt?" Dies berichtete am Dienstag der Falter. Und: Gridlings Antwort fiel knapp aus.

Brisant daher im Zusammenhang mit der Goldgruber-Anfrage: Im Rahmen der Hausdurchsuchung im Verfassungsschutz wurden auch im Büro der Referatsleiterin für Extremismus zahlreiche Datenträger beschlagnahmt, darunter auch welche über die rechtsextreme Szene. Hausdurchsuchung und Beschlagnahmungen fanden statt, obwohl die Referatsleiterin von der Staatsanwaltschaft nie als Beschuldigte in der Causa geführt worden war. Kickl weist einen Zusammenhang zwischen Goldgruber-Anfrage und Razzia aber eben zurück.