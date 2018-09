Kern: "Rendi-Wagner ist hervorragender Widerpart zu Strache und Kurz"

Die Sitzung der SPÖ-Präsidiumsmitglieder ist zu Ende gegangen. Anschließend gab es ein Statement für die Öffentlichkeit von Christian Kern. "Wir werden Pamela Rendi-Wagner als neue Parteivorsitzende designieren", mit diesen Worten startete Kern sein Statement. Es sei ein Tag, an dem man sich dazu entschieden habe, dass die SPÖ eine Frau als Parteivorsitzende haben wird. Eine, die hervorragend geeignet sei, die er selbst in die Politik geholt habe. Rendi Wagner vereine alles, was eine Sozialdemokratin auszeichnet und sie sei ein Angebot an viele Wähler, ein Stück des Weges weiter mit der SPÖ zu gehen. Dass sie nicht immer SPÖ-Mitglied war, sei für ihn in keinster Weise problematisch.

"Sie wird ihre eigenen Akzente setzen und ihr eigenes Team zusammenstellen. Das wird sie mit Virtuosität machen. Aus meiner Sicht ist Rendi-Wagner ein hervorragender Widerpart zu Strache und Kurz. Sie repräsentiert ein völlig anderes Menschen- und Weltbild." Zudem ergänzt Kern, dass Rendi-Wagner aus seiner Sicht die erste Wahl war. "Die Diskussion, dass es so viele Absagen gegeben hat, halte ich für absurd. Natürlich gab es eine Reihe von Kandidaten. Aber sie war eine bewusste Entscheidung."