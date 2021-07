Keine Akten: Funkstille im U-Ausschuss

Knapp und klar bestätigte Mauser, was Prüfungen des Rechnungshofes bis dahin schon dokumentierten: Das Ministerium wusste bei der Ausschreibung 2001 weder, was "Adonis" (ursprünglicher Name des Netzes) können muss, noch, wie viele Teilnehmer es geben wird. Wie läuft die Kommunikation zwischen (Rettungs-) Hubschraubern und Helfern? Welche Hilfsorganisationen nehmen teil?

Selbstverständlich anmutende Fragen wurden weder vor der Ausschreibung noch bei der Vergabe gestellt – mit dem Resultat, dass jeder Bieter von anderen Zahlen ausging. Ein Anbieter kalkulierte mit 120.000, ein anderer mit 80.000 und dritter gar mit 67.000 Funkgeräten. "Die Angebote waren nicht vergleichbar, so kann man keinen Bestbieter ermitteln", sagte Prüfer Mauser.