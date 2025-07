Europäische Investitionsbank: Nehammer nun offiziell einer von neun Vizepräsidenten

Anfang des Jahres verhandelt er noch mit SPÖ und Neos über eine gemeinsame Koalition - am 4. Jänner verlässt er die Spitze der Regierung und der Volkspartei, Ende Jänner legt er sein Nationalratsmandat nieder: Seine Sicht auf eben diese Jahre in der Regierung - erst als Innenminister, dann als Parteichef und Kanzler wird Karl Nehammer (52) - in einem Buch darlegen. Diesen Herbst soll "Sich selbst treu bleiben" erscheinen.