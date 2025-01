Kardinal selbstkritisch: "Verabschiedet sich Österreich vom Christentum?"

Der Erzbischof selbstkritisch: "Ich finde heute besonders schmerzlich den Kontrast zwischen dem freudigen Fest des Dankes, das wir feiern, und dem großen Abschied, den in unserem Land so viele Menschen meist stillschweigend von der Kirche vollziehen, allein im Jahr 2023 waren es 85.000. So frage ich mich: Wie sieht eine ehrliche Bilanz meiner drei Jahrzehnte des Dienstes aus? So schnell wie die katholische Kirche bei uns schrumpft, so schnell wächst die Zahl der Menschen ohne religiöses Bekenntnis sind." Wachsen würde etwa der Islam.

Die Fragen, die sich der Kardinal dazu in seiner Predigt stellt: "Wohin geht die Reise? Verabschiedet sich Österreich, ja ganz Europa, vom Christentum? Bleibt von ihm eine gewisse Folklore? Wird das Europa der Kathedralen, der Dome ein großes Freilichtmuseum für Touristen aller Welt? Immerhin ist der Stephansdom das meistbesuchte Monument in Österreich. Was bedeutet das?"