Kanzler reist in die USA und trifft UNO-Generalsekretär

Eigentlich hätte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ja schon im März 2020 in die USA fliegen wollen, ein Treffen mit Donald Trump inklusive. Coronabedingt wurde nichts daraus.

Mehr als ein Jahr (und einen US-Präsidenten) später ist es nun aber soweit, der Kanzler ist mit einer Delegation in New York – seine erste außereuropäische Reise nach der Pandemie.

Eine Zusammenkunft mit dem Präsidenten ist diesmal zwar nicht geplant, dafür wird Kurz morgen UNO-Generalsekretär António Guterres treffen. Am Dienstag hält Österreichs Kanzler dann eine Rede zum Thema Nachhaltigkeit vor dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) der Vereinten Nationen.

Vor dem Abflug hatte Kurz am Sonntagmorgen erklärt, warum es ins UNO-Hauptquartier geht: „Als kleines Land halten wir den Multilateralismus für entscheidend.“ Bei der Umsetzung der UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDG) sei Österreich „sehr erfolgreich unterwegs“.

In New York stehen auch bilaterale Termine auf dem Programm. So wird Kurz österreichische Staatsbürgerschaften an Nachfahren von Holocaust-Opfern übergeben, das Wallstreet Journal besuchen oder den den früheren New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg treffen.