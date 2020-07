Kärnten: Landesholding wird neu aufgestellt

Weil die Verträge mit Megymorez und Xander mit Jahresende auslaufen, gibt es ohnehin eine Ausschreibung. Sie ist Teil von Strukturänderungen innerhalb der Landesgesellschaften. Künftig soll es nur noch drei Gesellschaften geben, Kärntner Landesholding, Kärntner Beteiligungsgesellschaft und Kärntner Wirtschaftsförderungsfonds.

Darüber wird am Donnerstag in einer Klausur des Aufsichtsrates diskutiert. SP-Aufsichtsrat Reinhart Rohr ist allerdings skeptisch, dass die notwendigen gesetzlichen Voraussetzungen noch in dieser Legislaturperiode (sie endet spätestens Anfang Jänner 2013) gegeben sein werden.

Schönegger gilt auch in der Landesholding-neu als Topfavorit. Ob sich Megymorez im Fall seiner Rehabilitierung bewerben wird, ist noch offen. Von Xander hingegen heißt es, er habe von der Holding genug.