FPK-Kronprinz Dobernig im Visier der Justiz

Auch der Kärntner Finanzreferent Harald Dobernig, innerhalb der FPK als „Kronprinz“ bezeichnet, ist ins Visier der Justiz geraten.

Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) ermittelt gegen den 32-Jährigen wegen Verdachts der Untreue und der Geldwäsche.

Hintergrund ist die schriftliche Ausfertigung der Urteile in der Causa Birnbacher. Darin ordnet Richter Manfred Herrnhofer Dobernig eine „bedeutsame Rolle“ zu. Konkret geht es um den Beschluss und die spätere Bezahlung des Millionenhonorars an Steuerberater Dietrich Birnbacher für dessen Beratertätigkeit beim Verkauf der Landesanteile an der Hypo an die Bayerische Landesbank.

Dobernig war in dieser Zeit Büroleiter von Landeshauptmann Jörg Haider und Aufsichtsrat der Landesholding. In diesen Funktionen sei er „bei der Bestellung von Gefälligkeitsgutachten Schlüsselfigur gewesen“, heißt es. Und weiter: „Er referierte in einer Sitzung des Aufsichtsrates, dass die vom Vorstand in Auftrag gegebenen Gutachten ausführlich belegen würden, dass die Übernahme des Honoraranspruchs rechtens gewesen sei.“ Dazu hält Richter Hernnhofer fest, dass Dobernig seine Einbindung in den Prüfungsprozess vor Gericht gar nicht erwähnt habe.