Josef Staribacher 92-jährig verstorben

Bruno Kreisky

Staribacher

Regierung

Kreisky

Staribacher

holte1970 in die– dreizehn Jahre verantwortete er in seinem Kabinett das Handelsressort. In seiner Amtszeit baute er die staatlichen Förderungen für Klein- und Mittelbetriebe aus und setzte erste Schritte zu einer modernen Konsumentenpolitik. Mithabe er stets ein "korrektes Arbeitsverhältnis" bevorzugt. "Freundschaftlicher Streit" bei Meinungsverschiedenheiten hätte da dazugehört, sagtein seinem letzten Interview mit dem Magazin der Sozialistischen Jugend vom Sommer 2012.

Generell praktizierte er in seiner Amtszeit einen damals recht ungewohnten offenen Regierungsstil. Zur Vorstellung trat er demonstrativ mit seinem gesamten Kabinett an. Legendär wurden auch seine wöchentlichen Pressegespräche: Nicht in Nobelhotels, sondern mit selbst gestrichenen Brötchen im Ministerium diskutierte er aktuelle Themen.