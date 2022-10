Johanna Mikl-Leitner zur Causa Schmid: Gerichte allein entscheiden

"Wir leben in einem Rechtsstaat. Das heißt, Gerichte allein entscheiden, wer sich etwas zuschulden hat kommen lassen und wer nicht", sagte Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) am Montag am Rande einer Pressekonferenz zu Vorwürfen des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid. "Auch wenn das manchen nicht gefällt, die am liebsten selbst über andere richten wollen", fügte sie hinzu.