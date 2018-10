Jörg Haider: Hat er die Republik verändert?

In dieser Nacht hatte er bereits das Meiste von dem, was er aufgebaut hatte, wieder verspielt. Seine politische Heimat, die FPÖ, hatte er fast ausgelöscht. Mit dem neuen Bündnis Zukunft Österreich (BZÖ) konnte er bei der Nationalratswahl im September 2008 zwar 10,7 Prozent erreichen, deutlich mehr als zwei Jahre zuvor, und Kärntner Landeshauptmann hätte er auch noch lange bleiben können, aber sein großer Einfluss auf die Bundespolitik war vorbei, wie seine internationalen Abenteuer mit Saddam Hussein. Er hatte alles an Provokationen und Regelverstößen ausgereizt.