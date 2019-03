Jetzt-Chefin Stern: "Tür zu den Grünen bleibt offen"

Fragzeichen in Vorarlberg und im Burgenland

Für die Landtagswahlen kommendes Jahr sei man "fast schon kampagnenfertig". Fix antreten werde die Liste Jetzt jedenfalls bei den Landtagswahlen in Wien und in der Steiermark im Jahr 2020. Unklar ist hingegen eine Teilnahme an den Wahlen in Vorarlberg diesen September und im Burgenland kommendes Jahr.

Wenig Freude hat Stern mit der geringen Frauenquote in der Politik allgemein, aber auch in ihrer eigenen Partei. Konfrontiert mit einer rein männlich besetzten Foto-Kombination aus führenden Köpfen der Liste Jetzt, sagte Stern: "Dieses Bild gefällt mit überhaupt nicht." Sie fordere daher alle Frauen auf, sich verstärkt politisch zu engagieren. Und sie trete auch für Quoten in der Politik ein: Diese sehe sie als "Stützräder", die derzeit noch gebraucht würden. "Ich freue mich auf den Tag, an dem das nicht mehr notwendig ist."