„Ich habe in den letzten Monaten und Tagen einfach keinen Sinn mehr gesehen."



Das sagt Reinhold Mittlerlehner in seiner Rücktrittsrede am 10.5.2017 und setzt damit eine Entwicklung in Gang, die recht bald zum Neuwahlbeschluss führen wird.



„Ich persönliche glaube, dass vorgezogene Wahlen der richtige Weg wären, um in Österreich Veränderung möglich zu machen."



Außenminister Sebastian Kurz stellt nach dem Rücktritt Reinhold Mitterlehners die Neuwahl in den Raum, 12.5.2017

„Das Tischtuch ist zerschnitten.“



Bundeskanzler Christian Kern will keine Neuwahl, fügt sich aber der Ankündigung von Sebastian Kurz, Pressestunde, 13.5.2017

"Das ist Volkspartei - nur eben offener."



Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer nach der Kür von Sebastian Kurz zum Obmann der ÖVP, 14.5.2017



"Ich hätte es natürlich pikant gefunden, wenn man mich vorgeschlagen hätte."



Wolfgang Sobotka nach der Parteiobmann-Wahl, 16.5.2017

„Den Job eines Parteichefs, einer Parteichefin kann man nicht ewig machen. In Zeiten dieser medialen Zuspitzung reibt das jeden Menschen einfach auf.“



Eva Glawischnig in ihrer überraschenden Rücktritts-Pressekonferenz, 18.5.2017



"Ich empfinde die vorzeitige Neuwahl nicht als Drama."



Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich schon mit der Neuwahl abgefunden, 26.5.2017

"Das wird die Mutter aller Wahlschlachten."



Politikwissenschafter Hubert Sickinger mit einer Prognose für den kommenden Wahlkampf

"Das ist ehrlich gesagt - das ist der nächste populistische - Sie streichen das Wort, das ist feiertägliche Aussprache - der nächste populistische Vollholler."



Christian Kern in einem Hintergrundgespräch zu Kurz‘ Plänen einer Schließung der Mittelmeerroute, Die Presse, 16.6.2017



"Es braucht sie nicht. Es soll keine islamischen Kindergärten geben."



Sebastian Kurz positioniert sich für den Wahlkampf, 21.6.2017



„Ja, es geht.“



Peter Pilz gibt sein Antreten mit einer eigenen Liste bei der Nationalratswahl bekannt, 25.7.2017

"Selbstverständlich war es ein politischer Fehler, dass wir diese Zusammenarbeit nicht schon vorher beendet haben."



Kanzler Christian Kern nach der vorübergehenden Festnahme seines Wahlkampf-Beraters Tal Silberstein in Israel, 16.8.2017



"Ich bin ein gesetzestreuer, österreichischer Kaufmann und Steuerzahler und leiste, wo ich kann, meinen Beitrag für die Sozialdemokratie."



Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer, der im Laufe der Silberstein-Affäre ins Gerede gerät, Falter, 24.8.2017



"Wenn wir Erster sind, werden wir den Bundeskanzler stellen, dann werde ich Bundeskanzler bleiben. Wenn wir das nicht sind, dann wird uns die Rolle der Opposition bleiben."



Kanzler Kern macht im ORF-Sommergespräch eine zweideutige Oppositionsansage, 4.9.2017

"Opposition ist aus meiner Sicht Mist."



Der burgenländische Landeshauptmann Hans Niessl hat am nächsten Tag eine klare Meinung dazu, 5.9.2017



"Diese Mauer ist auf jeden Fall Geschichte. Das war Kakanien in Reinkultur."



Wahlkampf-Episode: Kanzleramtsminister Thomas Drozda über die geplante Mauer am Ballhausplatz, 7.9.2017



"Ein Wahlkampf ist kein Elmayer-Tanzkurs."



Michael Häupl, 14.9.2017

"Manchmal habe ich das Gefühl, er wollte eigentlich nur Klassensprecher werden, und dann ist das Ganze eskaliert."



Der Wahlkampf hat Fahrt aufgenommen: Heinz-Christian Strache über Sebastian Kurz, Ende September



"Ich habe in Wien mit vielen Menschen gesprochen, die zu mir gesagt haben, dass sie überlegen, ob sie nicht umziehen sollten, weil sie sich mittlerweile in ihrer eigenen Gasse schon etwas fremd fühlen."



Kurz beim ÖVP-Wahlkampfauftakt, 23.9.2017

"So etwas Dummes habe ich überhaupt noch nie gehört."



Michael Häupl reagiert auf Kurz, 23.9.2017



"Der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich habe Volkswirtschaft studiert, Sie haben ÖVP gelernt."



Peter Pilz zu Sebastian Kurz, Puls4-Elefantenrunde, 24.9.2017



"Wir sind mitten in einem Tsunami aufgewacht."



Der interimistische Bundesgeschäftsführer Christoph Matznetter nach dem Auffliegen der Silberstein-Affäre, 2.10.2017



"Es war nicht nur unmoralisch, sondern auch unglaublich blöd.“



Christian Kern über die Schmutzkübel-Kampagne seines Ex-Wahlkampfberaters Tal Silberstein, 3.10.2017



"Mich pfeift gar niemand zurück, keine Sorge."



Kurz erklärt Kern sein Standing innerhalb der ÖVP, Puls4-Duell, 8.10.2017

"Ich bin ein Kernianer."



Michael Häupl outet sich, 11.10.2017



"Ich nehme diese Verantwortung mit großer Demut an."



Sebastian Kurz nach seinem Wahlsieg, 15.10.2017

"Das ist nicht das Ergebnis, das ich mir für euch gewünscht habe."



Christian Kern am Wahlabend, 15.10.2017

"Zufrieden ist ein Hilfsausdruck, für den Zustand, den ich gerade durchlebe."



FPÖ-Generalsekretär Herbert Kickl über den blauen Wahlerfolg, 15.10.2017



"Es ist ein ganz schwerer Moment für mich und für uns alle."



Die Grüne Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek in ihrer Wahlabend-Rede, als das Scheitern an der Vier-Prozent-Hürde gewiss scheint