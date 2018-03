Wenn das Handy zur Hand wird

Heute gehe es de facto bei der Hälfte aller 1200 Patientenanfragen im Jahr um eine Internet- und Smartphonesucht. „Und der Altersschnitt hat sich fast halbiert. Mittlerweile melden sich die Eltern von 9-Jährigen.“

Vielleicht ist das die Stelle, an der man klären sollte: Was oder wer ist smartphonesüchtig? Während die Wissenschaft noch um eine Definition ringt, befundete eine deutsche Studie zwischen 2014 und 2016 eine Zunahme der internetabhängigen Jugendlichen von vier auf sieben Prozent; im hoch-technologisierten Süd-Korea spricht man von 18 Prozent.

Die Zahl mag hoch gegriffen sein. Einig sind sich Ärzte wie Pädagogen aber beim Grundlegenden: Wenn Schüler nicht auf das Smartphone verzichten können, wenn ihr online-Verhalten negativ auf das reale Leben abfärbt (sie vergessen zu schlafen, zu essen, etc.) und die Zeit am Telefon dennoch mehr wird, besteht Gefahr.

„Für alle Süchte gilt: Je größer die Verfügbarkeit, desto höher die Zahl der Süchtigen. Insofern bergen Smartphones ein in unserer Gesellschaft nie da gewesenes Risiko. Das Smartphone ist ja immer mit dabei, es gibt eine Explosion der Verfügbarkeit“, sagt Yazdi.

Auch in Europas größter Suchtklinik, dem Anton-Proksch-Institut in Wien, beobachtet man die Entwicklung mit Sorge. „Das Internet befriedigt enorm viele Gefühle, die für uns Menschen zentral sind“, sagt Primar Roland Mader. Insofern sei das Smartphone eine Wundertüte: Potenziell Spielsüchtige könnten damit ebenso bedient werden wie Kaufsüchtige, Menschen, die Liebe und Anerkennung mit „Likes“ nachlaufen – oder die sexuelle Bedürfnisse befriedigen wollen.

Am Ende steht bei allen Süchten der Kontrollverlust.

Wobei Schulkinder diesbezüglich nicht mit Erwachsenen verglichen werden können. Denn sie sind gerade erst dabei, Kontrolle über ihr Leben zu erlangen – und dementsprechend besonders verletzbar.

Was also tun? Die Smartphones für Kinder verbieten – und zwar im großen Stil, also per Gesetz?

Sucht-Experte Mader hält das für schwer umsetzbar. „Wir wissen ja nicht, in welche Richtung der Fortschritt geht und was alles dank der Smartphone-Technologie noch möglich wird.“

Viel wichtiger sei es, auf einen möglichst souveränen Umgang mit Internet und Handys hinzuwirken. „Man sollte zu Hause bewusst Handy-freie Zonen schaffen, gemeinsam Zeiten definieren, in denen das Smartphone verwendet wird und kann notfalls vorübergehend auch Handyverbote aussprechen“, sagt Mader. Nachsatz: „Aber wenn es Verbote gibt, muss im Gegenzug klar sein, dass die Eltern beispielsweise auch etwas mit den Kindern unternehmen. Sie müssen da sein, sich kümmern.“