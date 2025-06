Internetforen: Zwischen Einsamkeit und digitaler Gemeinschaft

Rund um die Uhr

Wer sich in diesen Foren nicht an die teils extremen Diät- oder Sportvorgaben hält, wird ausgeschlossen. Es wird häufig rund um die Uhr geschrieben – ein Abschalten fällt schwer, die Gedanken kreisen dauerhaft ums Abnehmen. Das Problem wird verstärkt statt Hilfe angeboten.

Entdecken Eltern, dass ihre Kinder in solchen Gruppen ein Zuhause gefunden haben, ist der Schock groß. Der erste Reflex ist da oft, dass man dem Kind verbietet, diese Seiten zu besuchen. „Doch Verbote sind immer kontraproduktiv. Widerstand ist da vorprogrammiert“, gibt Béa Pall zu bedenken.

Austausch ist wichtig

Wichtiger ist, dass man den Jugendlichen die Möglichkeit gibt, sich mit einer Vertrauensperson auszutauschen. „Machen Sie sich selbst ein Bild über die Gruppen, in denen sich Ihr Kind bewegt“, erläutert Pall. Da gibt es zum Beispiel Influencer, die vorgeben, selbst an Bulimie zu leiden, aber in Wahrheit sich nur viele Follower sichern wollen – und dabei versteckte Werbebotschaften platzieren, um höchst manipulativ Getränke oder Nahrungsergänzungsmittel zu verkaufen.

Wer im Gespräch mit einem jungen Menschen bleibe, der kann auch mit ihm darüber reden, was ihn an diesen Gruppen so fasziniert. „Fragen Sie das Kind, ob es glaubt, dass es gut für es ist, wenn es sich immer im gleichen konfliktbeladenen Umfeld aufhält“, rät die Psychotherapeutin.

Besser sei es, Kontakt zu einer Gruppe Gleichaltriger zu suchen, die mit unterschiedlichen Themen zu kämpfen haben – einer hat Leistungsdruck, die andere ist melancholisch, aber der Dritte ist an dem Tag vielleicht gut drauf.