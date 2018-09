Integrationsbericht: Neun von zehn Zuwanderern fühlen sich integriert

Ministerin Karin Kneissl bestreitet heute einen ihrer seltenen Auftritte als zuständiges Regierungsmitglied für Integration. An der Seite von Katharina Pabel, der Vorsitzenden des Expertenrates für Integration im Außenministerium, stellt die parteifreie Ministerin auf einem Regierungsticket der Freiheitlichen am Vormittag den neuen Integrationsbericht vor.

Schon vorab sickerte so manches über den Bericht, der das Leben der rund zwei Millionen Menschen mit Migrationshintergrund in Österreich zu Thema hat, durch. Dokumentiert wird darin etwa, dass rund jeder vierte Asylberechtigte bereits einen Job hat und dass die Zuwanderung im Vergleich zum Vorjahr aufgrund des Rückgangs an Asylmigration abgenommen hat. Zwar sind 54 Prozent der Befragten der Meinung, Integration funktioniere hierzulande schlecht oder gar nicht - dennoch bedeutet dies eine leichte Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.

Positiver als noch im Jahr zuvor sehen auch die Zuwanderer selbst die Lage: 92 Prozent fühlen sich laut Ö1-Morgenjournal in Österreich heimisch. Das bedeutet eine Steigerung von drei Prozentpunkten im Vergleich zum Jahr zuvor.

Mehr Details zum neuen Integrationsbericht lesen Sie in Kürze an dieser Stelle.