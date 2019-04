Industrie geht bei Entlastung leer aus und probt den Aufstand

Dabei hätten heimische Unternehmen in den vergangenen fünf Jahren 3,3 Milliarden Euro mehr an KöSt abgeliefert. Allein von 2017 auf 2018 sei das Aufkommen um 15,9 Prozent oder 1,3 Milliarden Euro gestiegen. Neumayer sagt: „Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. In Wirklichkeit hätte sich die KöSt-Senkung also längst selbst finanziert.“

Und wie seine Mitglieder verweist auch der Industrie-General auf Kapital aus dem Ausland, dass die Regierung eigentlich anlocken wollte: „Wer Investoren im Land haben will, muss auch die richtigen Steuer-Signale setzen. In der EU beträgt der KöSt-Durchschnitt 21,9 Prozent, wir sind noch immer bei 25 Prozent. Versprochen war eine signifikante Senkung Richtung 20 Prozent. Kommt das nicht, würden wir Vertrauen und Goodwill verspielen.“

Zum Hintergrund: Die Absage an die große KöSt-Senkung hängt mit dem Volumen der Steuerreform zusammen. Die Tarifsenkung bei der Lohn- und Einkommensteuer verschlingt drei Milliarden Euro und mehr. Zusätzlich soll die Krankenversicherung für Geringverdiener um 700 Millionen sinken. Da bleiben keine Milliardenbeträge für die KöSt.

Je nach Berechnungsweise hätte eine Senkung der Gewinnsteuer für juristische Personen (Aktiengesellschaften, GmbH, Genossenschaften, Vereine etc.) auf 20 Prozent zwischen 1,5 bis zwei Milliarden Euro gekostet, sagt die Agenda Austria.