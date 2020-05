Hypo: Millionen-Sturm im Wasserglas

Anfang Jänner 2011 flogen zwischen der CSI Hypo und Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer die Fetzen: Die vom Finanzministerium eingesetzten Ermittler deuteten "spektakuläre Auffälligkeiten" bei einer Überweisung an und äußerten den Verdacht der Geldwäsche. Hintergrund: Kulterer möge endlich den Kunden nennen, dem er im Jahr 2004 drei Millionen Euro im Koffer überbracht haben will. Und: Auch ein Geldfluss von weiteren 50 Millionen Dollar in Richtung Karibik sei ungeklärt. Beide Transaktionen waren 2004 über ein Hypo-Konto in der Schweiz abgewickelt worden. Kulterers Anwalt empörte sich damals über dieses öffentliche Aufforderung heftig: Er selbst habe der CSI Hypo längst den Namen des Kunden genannt, für den Barbehebung bzw. Überweisungen durchgeführt wurden.



Wenige Tage später, am 9. Jänner, offenbarte der KURIER, für wen der Drei-Millionen-Euro-Koffer bestimmt war: Für Gaston Glock, Waffenproduzent aus Kärnten, einer der reichsten Österreicher. Auch die 50 Millionen Dollar wurden im Auftrag des Kunden auf ein Konto bei der Bank of Bermuda weitergeleitet.



Doch die CSI Hypo beharrte auf der Anrüchigkeit der Geldtransfers: "Das sind nur Gerüchte und Andeutungen, die wir überhaupt nicht ernst nehmen", verlautete ein Sprecher damals. Man benötige Schriftliches.