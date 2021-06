Hypo lud um 1,18 Millionen Euro zur Fußball-EM

In einer Phase, in der es rund um die Hypo nur Horrormeldungen gibt, kommt endlich eine gute Nachricht: Die Ratingagentur Moody’s hebt die Kreditwürdigkeit Österreichs auf die Bestnote an.

Am Hypo-Problem ändert das aber nichts. Schon im Oktober war klar, dass die Hypo-Taskforce für eine Anstalts¬lösung (" Bad Bank") als "sinnvollste Lösung" und das "einzig Machbare" eintritt, sagt ein Banken-Aufseher zum Hypo-Debakel. Dann sei das Thema wegen der Regierungsbildung, dem Wechsel im Finanzressort und der immer heftigeren Insolvenzdebatte "verzögert und verzögert und irgendwann wirklich chaotisch" geworden.

Am Freitag, eine Woche nach dem Rücktritt von Taskforce-Chef Klaus Liebscher, bat nun sein Nachfolger, Notenbank-Chef Ewald Nowotny, um einen zeitlichen Aufschub von einer Woche. Es geht um die mit Hochspannung erwartete Präsentation des Taskforce-Endberichts. Ohne diesen verzögert sich auch die überfällige politische Entscheidung, ob die Hypo über die Anstaltslösung abgewickelt oder in die Insolvenz geschickt wird, erneut.

Warum ist eine baldige Entscheidung wichtig?

Der Zeitdruck ist enorm. Die Bank ist mitten im Bilanz-erstellungsprozess für 2013 und hat auch für 2014 einen Kapitalbedarf von einer Milliarde Euro angemeldet. Außerdem läuft parallel der Verkaufsprozess für das Südosteuropa-Netzwerk der Hypo. Die Pleite-Debatte drückt auf den Preis. Vor allem aber dürfen die derzeit fünf Kauf-Interessenten nicht wieder abspringen, sonst müssen ab 2016 auch die gesunden Bank-Töchter am Balkan in der Anstalt abgewickelt werden.

Was droht bei weiterem Zuwarten?

In naher Zukunft, so die Angst in der Hypo, könnte die Finanzmarktaufsicht einschreiten und die Bank unter Geschäftsaufsicht stellen, so sich Spindelegger zu keiner Entscheidung durchringt. Die Aufsicht steht ihrerseits unter strenger Aufsicht der Europäischen Zentralbank. Sollte die Hypo die gesetzliche Eigenkapitalquote unterschreiten, weil sich Eigentümer Staat im Lauf des April/Mai nicht zum Zuschuss von weiteren Hunderten Millionen durchringen kann, wird es eng.

Warum reißt die Pleite-Debatte nicht ab?

Weil die Option einer Hypo-Insolvenz als Drohkulisse gegenüber Bayern und den Anleihegläubigern gebraucht wird. Beide müssten bei einer Pleite kräftig mitzahlen. Ein Spitzenbanker, der anonym bleiben will, ist strikt gegen die Drohung: "Wir sollten nicht ohne Not unsere gute Reputation aufs Spiel setzen und uns auf eine Ebene mit Griechenland oder Zypern stellen. Auch ein Schuldenschnitt bei den Hypo-Investoren, die Anleihen mit Landeshaftung und damit einer impliziten Bundesgarantie gekauft haben, wäre ein unvorstellbarer Rechtsbruch, den man nicht durchstehen wird."

Warum ist jetzt auch ein Banker für Bank-Pleite?

Die Insolvenz-Fans argumentieren, dass die Hypo-Lasten auf mehrere Schultern verteilt würden und sehnen den Schluss-Strich unter das Hypo-Debakel herbei. Auch die Aufarbeitung der kriminellen Vorgänge in der Bank wäre leichter. Erste-Chef Andreas Treichl hat keine Angst vor einer Pleite der Hypo. Das Rating seiner Bank-Gruppe würde darunter nicht leiden, auch das Problem Kärntens hält er für lösbar. Die Bundesregierung müsste zusichern, dass man zwar bereit sei, die Hypo fallen zu lassen, aber zum Land Kärnten zu stehen, und dass dies ein nicht wiederholbarer Einzelfall wäre.

Wem nützt der Aufschub der Hypo-Entscheidung?

Eventuell der Regierung, in dem man die gewonnene Zeit und das Know-How des neuen Spindelegger-Chefberaters Dirk Notheis nutzt. Er soll prüfen, wie Anleihegläubiger zu beteiligen sind. Eine Idee: Der Tausch von Anleihen mit Landeshaftung gegen Anleihen mit Bundeshaftung – samt einem Abschlag. Dazu müssten die Anleihegläubiger aber zustimmen. Zwingen kann man sie nicht, solange Kärnten nicht pleite geht.

Wird sich die Bonität Österreichs verschlechtern?

Unmittelbar nicht, glauben Experten. Die bis zu 19 Milliarden Euro an faulen Krediten und derzeit unverkäuflichen Immobilien der Hypo sind von den Ratingagenturen längst eingerechnet. Einige Experten sind aber der Meinung, dass ein (unfreiwilliger) Schuldenschnitt bei den Hypo-Investoren das Vertrauen in den Finanzmarkt Österreich beeinträchtigen könnte. Und das könnte sich mittelfristig in einem schlechteren Rating und einer teureren Finanzierung für die Republik und die Bundesländer auswirken.

Stärkt das jüngste Gerichtsurteil gegen Ex-Hypo-Manager die Position der BayernLB gegenüber Österreich?

Das ist zu befürchten. Das (nicht rechtskräftige) Urteil gegen Kulterer & Co besagt im Kern, dass die 2006er-Bilanz gefälscht war. Die Bayern haben die Hypo 2007 auf Basis dieser Bilanz gekauft und deshalb nun ein starkes Argument an der Hand, den Kauf anzufechten. Die BayernLB will beweisen, mit 1,6 Milliarden Euro seinerzeit viel zu viel gezahlt zu haben.