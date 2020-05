Hypo: Ein Kriminalfall auf 705 Seiten

Und es mangelt nicht an "Schmankerln", die der Grün-Politiker zutage gefördert hat. So habe die Hypo in Serbien bei 2400 Krediten auf eine Eintragung ins Grundbuch verzichtet, obwohl dies bei einem Notar nur 6 Euro pro Fall gekostet hätte. Oder das Zitat von Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer: "Landeshauptmann Jörg Haider war immer schnell beim Geld ausgeben." "Unfassbar" ist für Holub auch, dass die Bank Haider für das Formel-1-Engagement des Rennfahrers Patrick Friesacher "ohne Sicherheit und Unterschrift" 2 Mio. Euro in die Hand gedrückt habe. Oder: Haider und VP-Landesrat Josef Martinz als Aufsichtsrat-Vorsitzender der Landesholding "haben als Privatpersonen die Hypo an die Bayern verkauft".



"All das zeigt, was da gelaufen ist", fasst Holub zusammen. Für ihn ist die politische Verantwortung klar: "Entsprechend den jeweiligen Regierungskonstellationen haben FPÖ/BZÖ/FPK, SPÖ und ÖVP der Ausweitung der Ausfallsbürgschaft des Landes für die Hypo im Rahmen der Budgetbeschlüsse im Landtag zugestimmt, sodass Kärnten eine Haftung als Ausfallsbürge bis zu 25 Milliarden Euro übernommen hat. Nur aufgrund der Notverstaatlichung konnte ein Schlagendwerden der Bürgschaft verhindert werden."