„Hitlergruß“ vor FPÖ-Bühne

Beschämend, empörend, inakzeptabel: Die Reaktionen von Vertretern aller Parteien auf offensichtlich zum „ Hitlergruß“ nach oben gestreckte Arme während einer FPÖ-Wahlkampfveranstaltung mit Heinz-Christian Strache in Graz sind deutlich.

Auch von der FPÖ selbst: Landesparteichef Gerhard Kurzmann ließ wissen, dass derartige Gesten „furchtbar“ seien und man sich „von der Verherrlichung des NS-Regimes distanziere“.

Ein Fotograf der Sozialistischen Jugend machte die Fotos am Montagabend. Sie zeigen ein paar junge Männer in eindeutiger Haltung. Die SPÖ zeigte den Fall bei der Staatsanwaltschaft an: Es bestehe Verdacht auf NS-Wiederbetätigung.

„Die FPÖ wäre gut beraten, sich nicht nur im Nachhinein von solchen Anhänger zu distanzieren“, fordert die Grazer SPÖ-Vizebürgermeisterin Martina Schröck. „Trotz aller Reinwaschungsversuche zeigt sich bei öffentlichen Auftritten unter Teilen der FPÖ-Anhängerschaft die unmittelbare Nähe und Sympathie zur Nazi-Ideologie.“ In der steirischen Landeshauptstadt sitzt Schröck allerdings in einer Regierung, in der ÖVP und SPÖ ein Arbeitsübereinkommen mit der FPÖ geschlossen haben.