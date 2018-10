Herbert Tumpel: Ein Mann mit vielen Eigenschaften

Wer Herbert Tumpel nur aus der Ferne kannte, hatte ein klares, sehr kantiges Bild: Ein strammer Gewerkschafter, auch beim Gegenüber als sachlicher Verhandler mit Augenmaß sehr geschätzt, aber kein um öffentliche Aufmerksamkeit buhlender Mensch.

Donnerstagvormittag verstarb Tumpel im 71. Lebensjahr nach kurzer, schwerer Krankheit. Der studierte Volkswirt lernte das politische Handwerk als Mitarbeiter von Anton Benya. Dieser prägte als ÖGB-Chef mit Bruno Kreisky die Politik der 70er-Jahre. Und stand für eine Ära, in der die Rolle der Sozialpartner mit „Nebenregierung“ nur unzureichend beschrieben wird. Ohne deren Konsens ging so gut wie nichts. Dieses Selbstbewusstsein prägte eine ganze Generation an Gewerkschaftern – so auch die 16 Jahre umfassende Ära Tumpel als Präsident der Arbeiterkammer (1997 bis 2013).

In Kritik geriet Tumpel in der BAWAG-Affäre, weil er als Aufsichtsratsvorsitzender der damaligen Gewerkschaftsbank für die verlustreichen Karibik-Geschäfte mitverantwortlich gemacht wurde. Eine Vorladung vor einen parlamentarischen Untersuchungs-Ausschuss blieb aber folgenlos.

Auf Tumpels Haben-Seite steht ein Plus von fast zehn Prozentpunkten für die sozialdemokratische Fraktion bei den AK-Wahlen.

Seine äußerliche Härte und innere Disziplin wurzelt wohl auch in seiner Vergangenheit als Soldat des Jagdkommandos. Seine lebenslange Verbundenheit mit den „Rangern“ irritierte manche seiner Parteifreunde.