Früherer FPÖ-Politiker wird Sprecher der AfD

Hans-Jörg Jenewein, Ex-Abgeordneter der FPÖ und nicht rechtskräftig verurteilt, übernimmt die Rolle des Pressesprechers bei der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag. Das bestätigte die Fraktion am Donnerstag in einer Pressemitteilung. Zuvor hatte die Thüringer Allgemeine über die Personalie berichtet.

Jenewein saß zuletzt von 2017 bis 2019 für die rechtspopulistische Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) im Nationalrat. Rund fünfzehn Jahre lang war er unter anderem zunächst als Pressereferent und später als Pressesprecher für die Partei tätig. Während der Regierungskoalition aus ÖVP und FPÖ zwischen 2017 und 2019 war er zudem Mediensprecher seiner Partei.

Im März wurde er von einem Wiener Gericht wegen Missbrauchs der Amtsgewalt und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu zwölf Monaten bedingter Haft verurteilt. Eine bedingte Haftstrafe in Österreich ähnelt dem, was in Deutschland als Bewährungsstrafe bekannt ist.