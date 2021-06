Grüne kritisieren verspätete Reaktion, für SPÖ bleibt "trauriger Nachgeschmack"

Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner bleibt indes ein "trauriger Nachgeschmack". Die türkis-grüne Regierung setze sich "nur dann für Menschenrechte ein, wenn der öffentliche Druck zu groß wird." Was genau musste die Regierung “sorgfältig abwägen„ und welche „Faktenlage musste sie prüfen? Es geht um die Menschenrechte von LGBTIQ-Personen wenige Kilometer vor unserer Grenze", so Lindner in einer Aussendung, die sich auf Karoline Edtstadlers Reaktion bezieht.

Die EU-Ministerin hatte am Dienstag durchblicken lassen, dass sie das Gesetz ablehnt. Eine Verknüpfung von Homosexualität mit Pädophilie sei "wirklich besorgniserregend". Sie, Edtstadler, wolle aber "alle Fakten auf den Tisch bekommen" - und genau das sei mit der Anhörung passiert, die die Bedenken letztlich nicht zerstreuen habe können.