Grassers Schatten wird zum Kronzeugen

Nach seinem Abgang aus dem Parlament ruft Traumüller am frühen Donnerstagabend seine Vorgesetzten im Finanzministerium an. Er äußert laut Aufzeichnungen der Behörden mehrfach Selbstmordabsichten. Und irrt anschließend planlos in der Wiener Innenstadt umher. Danach ist er telefonisch nicht mehr erreichbar.

Das Finanzministerium alarmiert die Spitzen des Innenministeriums. Der Generaldirektor für Öffentliche Sicherheit wird eingeschaltet, eine Handy-Peilung angeordnet. Stunden später wird Traumüller von einer Polizeistreife auf dem Heldenplatz aufgegriffen. Nach einer Untersuchung beim Amtsarzt verbringt er die Nacht im Otto-Wagner-Spital.

Ein Zustand der Verwirrtheit, der schon nach wenigen Stunden wieder verflogen war. Noch am Freitagvormittag, also unmittelbar nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus, ersuchte der geläuterte Beamte Traumüller im Finanzministerium um Entbindung vom Amtsgeheimnis. Um anschließend vor dem Staatsanwalt seine BUWOG-Lebensbeichte abzulegen.

Ausschuss: Zweiter Auftritt von KHG Im Korruptions-U-Ausschuss werden in der kommenden Woche die Befragungen zur BUWOG-Affäre abgeschlossen. Als Zeugen sind am Dienstag unter anderem Grasser, Meischberger und dessen ehemaliger Anwalt Gerald Toifl geladen. Für Grasser ist es bereits der zweite Auftritt im Ausschuss. Mit den Sitzungen am Mittwoch und Donnerstag soll das Thema BUWOG vorerst beendet werden. Danach starten die Befragungen zur Causa Linzer Terminal Tower. Am Donnerstag soll den Abgeordneten unter anderem Ludwig Scharinger, der ehemalige Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Auskunft geben.