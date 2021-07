Grassers Ex-Bürochef kam ins Schleudern

Noch vor Requat war am Dienstag Heinrich Traumüller im Ausschuss an der Reihe. Grassers ehemaliger Kabinettschef stellte sich als "korrekter und gesetzestreuer Beamte" vor. Er ist in jener Kommission gesessen, die die umstrittene Entscheidung fällte, den BUWOG-Verkauf über Lehman abzuwickeln, ja – aber nur "als kleiner Spatz". Alles sei fair, alles korrekt gelaufen.

Er spielte, ganz im Stile Grassers, mit Sprachbildern: Der BUWOG-Verkauf sei eine Fußball-WM gewesen, es war spannend, auch "Fouls" waren dabei. Aber am Ende sei das beste Ergebnis für die Republik erzielt worden. Wie erklärt er dann, dass Grassers Ex-Mitarbeiter Michael Ramprecht und sogar der Chef der Vergabe-Kommission, Wilfried Trabold, vor der Staatsanwaltschaft aussagten, der Leh­man-Deal sei geschoben gewesen? Hat es keinen Schwenk vom Billigstbieter CA IB zu Leh­man gegeben, weil das, wie Ramprecht behauptet, Grasser selbst so wollte? Trau­müller: Lehman sei nicht die billigste, aber die qualitativ beste Bank gewesen. Auch er wusste von einem pikanten Telefonat zu erzählen: Grasser sei zwischenzeitlich informiert worden, dass sechs der neun Kommissions-Mitglieder zur CA IB tendieren. Am anderen Ende der Leitung: Er selbst, Traumüller.

Grasser wollte bei seiner Befragung davon nichts wissen – und entschlug sich der Antwort. Der Grüne Peter Pilz sagte: "Traumüller hat gestanden, dass er in laufender Kommissionssitzung hinter dem Rücken der Kommission den Finanzminister angerufen und über die heikle Situation informiert hat. Grasser hat es dann geschafft, bis zum nächsten Tag die Kommission umzudrehen und Lehman den Auftrag zu verschaffen." Traumüller muss am Donnerstag weiter aussagen – am Dienstag hat ihn eine plötzlich auftretende "Leseschwäche" daran gehindert, aus Akten vorzulesen.

Das Protokoll zum U-Ausschuss finden Sie hier.