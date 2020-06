Grasser: Kein "magisches Dreieck"

Wenn Grasser immer so korrekt gehandelt habe, wie habe er dann solche Ausgaben tätigen können, die seinem versteuerten Einkommen nicht entsprächen, thematisierte SPÖ-Fraktionsführer Hannes Jarolim Grassers Einkommenssituation. Grasser habe laut seinen Einkommenssteuererklärungen von 2003 bis 2009 ein Einkommen von 1,4 Mio. Euro versteuert - demgegenüber habe er weit höhere Ausgaben getätigt, etwa für den Bauernhof in Kitzbühel, die Renovierung des Wiener Penthouse und die Villa am Wörthersee. Grassers "Stiftungskarussell" liefere einen Ertrag von 9 Millionen Euro - "Wie kann so etwas funktionieren?" fragte Jarolim.

Grasser sah diese Fragestellung vom Untersuchungsgegenstand des U-Ausschusses zwar nicht gedeckt, antwortete jedoch trotzdem: Die von Jarolim genannten Zahlen seien falsch. Die höheren Ausgaben im Vergleich zu seinen versteuerten Einnahmen erklärte Grasser dadurch, dass er Darlehen bekommen habe, von der Levesque-Holding (Teil von Grassers Stiftungsnetzwerk, Anm.) und von der Bank. So sei die Liegenschaft für die Wörthersee-Villa in Maria Wörth von einer Stiftung angeschafft worden, weil die Stiftungsräte darin ein gutes Investment gesehen hätten.

Der Grüne Abgeordnete Peter Pilz sprach Grasser auf seinen ehemaligen Steuerberater Peter Haunold an. Er habe diesen von seiner Verschwiegenheit früher entbunden, so Grasser, Haunold habe bei der Staatsanwaltschaft umfassend ausgesagt. Pilz legte Grasser daraufhin ein Schreiben vor: Grassers Rechtsanwalt Manfred Ainedter weist in einem Brief vom 25. August 2011 Haunolds Anwalt ausdrücklich darauf hin, dass "Dr. Peter Haunold von meinem Mandanten von der Verschwiegenheitspflicht nicht entbunden wurde bzw. wird".

Jarolim warf Grasser schließlich vor, er sage die Unwahrheit. Grasser erläuterte, der Anlass für das vorgelegte Schreiben sei die Hausdurchsuchung bei Haunold gewesen, woraufhin dieser sein Mandat gegenüber Grasser zurücklegte. Da Haunold dann als Beschuldigter bei der Staatsanwaltschaft ausgesagt habe, ohne ihn, Grasser, zu fragen, ob er entbunden sei, habe er ihn dann von der Verschwiegenheitspflicht nicht entbunden. Er könne selber "von Fall zu Fall" entscheiden, ob er jemand von der Verschwiegenheitspflicht entbinde oder nicht, meinte Grasser.