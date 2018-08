"Glaubwürdigkeit zurückgewinnen": SPÖ segnet neues Programm ab

Die Parteigremien der SPÖ segnen am Dienstag das neue Parteiprogramm ab, das beim Bundesparteitag am 6. Oktober beschlossen werden soll. Parteivorsitzender Christian Kern sagte vor Beginn von Vorstands- wie auch Präsidiumssitzung am Vormittag, das neue Programm alleine reiche aber nicht, um die Partei neu aufzustellen. Man müsse sich bewusst sein, "dass wir Glaubwürdigkeit zurückgewinnen müssen".

Dieser Gewinn an Glaubwürdigkeit sei das "Projekt für die Zukunft", so der Parteichef, der bei hochsommerlichen Temperaturen mit dem Fahrrad zur Sitzung im Parlaments-Ausweichquartier am Heldenplatz gekommen war ("Mein persönlicher Beitrag zum Klimaschutz"). Ihm gehe es darum klarzumachen, dass die SPÖ die Interessen der Mehrheit der Menschen vertrete - und auch darum, verstärkt Mitglieder in die Arbeit einzubeziehen.

SPÖ: Programm gegen "Retro"-Regierung

Nationalratspräsidentin Doris Bures sagte bei ihrem Eintreffen, die Ausarbeitung des neuen Parteiprogramms sei eine "gute Vorarbeit" für die Neuaufstellung der Partei gewesen. Jetzt gehe es darum, dies bis zum Parteitag zum Abschluss zu bringen. Es werde künftig in der Organisationsstruktur der Partei "kürzere Wege" und "schnellere Entscheidungen" geben.

Auch Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser gab sich zuversichtlich, dass die Neuaufstellung gut gelingen werde. Das Programm sei eine "sehr wichtige Basis" dafür, um auf wichtige Fragen Antworten zu finden. Von einem Programm gegen die aktuelle Regierung sprach der steirische SP-Parteichef Michael Schickhofer. Denn momentan habe man eine Regierung, die "eher retro" sei, daher brauche es die SPÖ: "Wir wollen Österreich in die Zukunft führen." Es gehe darum, alternative Wege aufzuzeigen und "nicht Hass zu schüren". Die SPÖ müsse zeigen, dass es in Österreich eine "fortschrittliche, weltoffene Partei" gebe.