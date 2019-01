Gewalt an Frauen: Kritik an Budget und an neuer Notrufnummer

Zurück zu Frauenhäuser-Chefin Rösslhumer: Was die "Bannmeile" von 50 Metern für Täter betrifft, müsse man sich anschauen, "wie das funktioniert", sagte Rösslhumer. "Es stellt sich die Frage, wer das exekutieren soll, und was das für die Frauen bedeutet." Von einem höheren Strafrahmen lassen sich Täter nicht abschrecken, ist Rösslhumer überzeugt. "Die Verurteilungsrate wird immer geringer, was bedenklich ist. Die Frauen haben wenig Vertrauen in die Justiz, aber sie wollen Gerechtigkeit." Bedeutender wäre es daher, die Strafen zu exekutieren.

Ob eine leichtere Abschiebung straffällig gewordener Asylwerber überhaupt rechtskonform ist, müsse erst geprüft werden. "Das führt dazu, dass noch weniger Frauen Gewalttaten anzeigen, wenn ihr Partner auch bei kleineren Vergehen abgeschoben werden können", meinte Rösslhumer.

Hinsichtlich der Wiedereinführung der Fallkonferenzen müsse darauf geachtet werden, dass die in Zukunft koordinierende Polizei gemeinsam mit den Gewaltschutzeinrichtungen im Sinne des Opferschutzes kooperiert. Viele Frauen hätten von den Fallkonferenzen (MARAC) profitiert, bis diese dann abgeschafft wurden. "Die betroffenen Frauen waren mit dem Projekt sehr zufrieden, für sie und auch ihre Kinder war es eine große Erleichterung."

Ausbau der Täterarbeit: Mehr Budget notwendig

Der Ausbau der Täterarbeit sei grundsätzlich sehr wichtig -"wir haben immer gesagt, dass sie viel intensiver werden muss". Dass jedoch eine Million Euro von Frauenarbeit für Täterarbeit abgezogen werden soll, befürwortet Rösslhumer nicht. "Dafür gibt es andere Stellen, etwa das Innenministerium oder das Sozialministerium. Das Geld wird für Frauenprojekte benötigt. Es muss einfach mehr neues Geld aufgestellt werden." Auch dass die "sehr wichtige" Arbeit mit Buben und Mädchen in Schulen laut Regierungsplänen im Ethikunterricht angesiedelt sein soll, hält Rösslhumer für problematisch. Dafür brauche es eigene Projekte.

Österreichweit fehle es an leistbaren Wohnungen, in denen Betroffene nach ihrem Aufenthalt im Frauenhaus für eine bestimmte Zeit wohnen und betreut werden können. Wenngleich Übergangswohnungen, mehr Plätze in Frauenhäusern sowie die angekündigte vereinfachte bundesländerübergreifende Zusammenarbeit zwischen den Frauenhäusern sehr wichtig seien, sei ihr nicht klar, wie dies ohne entsprechendes finanzielle Mittel aussehen soll, sagte Rösslhumer. Die Mieten seien je nach Bundesland kostspielig, so sei etwa Salzburg ein besonders teures Pflaster.

Prinzipiell sei Gewalt "kein neues Problem", stellte Rösslhumer klar. "Gewalt ist immer schon vorhanden gewesen, es gibt sie in jedem Land der Welt. Es geht darum, patriarchale Bilder und Rollen aufzubrechen. Dazu müssen wir uns damit auseinandersetzen und auch mehr Geld investieren, um mit Männern und Burschen zu arbeiten. Damit das in die Köpfe geht."

Anrufe und E-Mails von Rösslhumer, Frauenministerin Bogner-Strauß bezüglich der Gewaltschutzmaßnahmen persönlich zu sprechen, blieben bisher unbeantwortet. Zumindest von einer Seite sei der Wille da: "Wir sind immer bemüht, gemeinsam etwas zu machen, das Angebot der Zusammenarbeit war immer da", betonte Rösslhumer.