Gesundheitspersonal protestiert am Donnerstag wieder vor Spitälern

Die Aktionen finden in ganz Österreich vor Spitälern und Gesundheitseinrichtungen statt, die größte vor dem AKH in Wien. "Fünf nach Zwölf" war es für die Initiative auch schon im vergangenen November. Schon damals hatte die Beschäftigten in einer ähnlichen Aktion unter dem gleichen Motto eine Ausbildungsreform, faire Löhne und mehr Personal verlangt. Und weil sie sich von der Politik nicht ausreichend gehört fühlen, haben Vertreter der "Offensive Gesundheit" im Dezember dann eine sogenannte "Gefährdungsanzeige" zur Überlastung des Gesundheits- und Pflegesystems an Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) übergeben. Darin wurde gewarnt, dass "eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung unter den gegenwärtigen Umständen nicht mehr garantiert werden kann."