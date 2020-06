Gespaltene Reaktionen auf Islamgesetz

Kritik und Forderungen wurden in den Begutachtungsstellungnahmen außerdem im Zusammenhang mit den geplanten islamisch-theologischen Studien an der Uni Wien laut: Das Finanzressort weist unter anderem darauf hin, dass hier die "Frage nach der finanziellen Bedeckbarkeit" der Kosten offen bleibe. Die Uni Wien selbst bemängelte in ihrer Stellungnahme, dass die geplanten Kosten zu niedrig bemessen seien.

Eine offenere Formulierung wünscht sich die Leopold-Franzens-Universität in Innsbruck, nämlich aus Gründen der Gleichbehandlung und der bisherigen Aktivitäten der Uni sowie in Anbetracht des Bedarfs an islamischen Theologen im Westen Österreichs: Nicht nur an der Uni Wien, die derzeit eben explizit erwähnt wird, sondern auch an anderen österreichischen Universitäten soll demnach die Etablierung von islamisch-theologischen Studien inklusive entsprechendem Lehrpersonal möglich werden.