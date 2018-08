Gemeindebund-Chef will höhere Pension für pflegende Angehörige

Indes erwartet der Gemeindebund-Chef bei den gerade laufenden Verhandlungen über die Kindergarten-Förderung des Bundes eine türkis-blaue Nachbesserung. Die jüngst avisierte Kürzung von 30 Millionen Euro dürfe es nicht geben: „Gerade bei den Kindern unter drei Jahren haben wir Handlungsbedarf bei der Betreuung, da brauchen Länder und Gemeinden eine entsprechende Unterstützung und mehr Geld. Ich hoffe also auf mehr als die angekündigten 110 Millionen Euro.“ Schließlich, so Riedl, seien die finanziell für die Kinderbetreuung mitzuständigen Gemeinden „am Limit“. Letzthin stimmte der Gemeindebund-Chef auch in die Kritik der Länder am türkis-blauen Vorhaben ein, das Kopftuchverbot für Mädchen zum Kindergarten-Förderkriterium zu machen. Denn: „Es gibt dieses Problem nicht.“