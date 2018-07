Geldmangel: Exzellente Jungforscher verlassen Österreich

Eine neue Salbe zur Behandlung von Schmetterlingskindern? Eine verbesserte Ernährung für besonders leichtgewichtige Frühchen? Das sind Forschungsprojekte, die in Österreich finanziert werden konnten. Doch viele exzellente Forschungsaufträge kommen derzeit nicht zum Zug: In einem Brandbrief an Wissenschaftsminister Heinz Faßmann schlägt die Wissenschaftscommunity Alarm: Exzellente Forschungsprojekte könnten aufgrund der massiven Unterdotierung des Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung – kurz FWF – nicht umgesetzt werden, zum Schaden des Landes. Das führe dazu, dass immer mehr exzellente junge Wissenschaftler Österreich verlassen, denn andere Staaten würden viel mehr Geld in die Hand nehmen und Exzellenz in der Wissenschaft auch bezahlen.

„Ziel der Bundesregierung ist es, das österreichische Wissenschafts- und Forschungssystem zu einem der wettbewerbsfähigsten der Welt zu machen“, zitieren die Wissenschaftler in ihrem Brief aus dem türkis-blauen Regierungsprogramm.

Doch in Wahrheit bleibt von diesen hehren Zielen zu wenig übrig.

Konkret, berichten die Forscher, wanderten im vergangenen Jahr 220 Projekte, die „in einem rigorosen, hoch-kompetitiven internationalen Begutachtungsprozess als höchst förderwürdig beurteilt wurden“, in den Müll – weil dafür 83 Millionen Euro benötigt worden wären. Geld, das nicht vorhanden ist.