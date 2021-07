Geldkuvert an Niessl: Identität des Zeugen gelüftet

Die Identität der "anonymen Quelle" des Nachrichtenmagazins profil wurde am Freitag bekannt. Wie das Ö1-Mittagsjournal berichtet, soll es sich um Andreas Wecht handeln. Er wirft Hans Niessl vor, seitens des Industriellen Swarovski 10.000 Euro erhalten zu haben. Wecht war von 2002 bis 2006 Vorstandschef der Tiroler Sparkasse, außerdem ist er FPÖ-Mitglied.

Obwohl sein Vertrag dort verlängert wurde, wechselte er in den Vorstand von Manfred Swarovskis Firma Swarco in Wattens. Ende 2010 trennte sich Swarco von Wecht. Laut eigenen Angaben soll er 2009 oder 2010 den Auftrag bekommen haben, Geld für den burgenländischen Landeshauptmann bei der Bank abzuheben und das Geld persönlich im Kuvert zu übergeben. Niessl bestreitet den Vorwurf. Er sei weder zu der Zeit in Tirol gewesen, noch habe er je ein Geldkuvert erhalten.

Laut Ö1, will auch profil den Zeugen in seiner kommenden Ausgabe outen.