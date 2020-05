Für Kulterer findet sich kein Richter

Für Ex-Hypo-Chef Wolfgang Kulterer heißt es weiter "bitte warten". Einerseits auf die Rechtskraft seines Freispruchs, andererseits auf den zweiten Prozess.



Am 29. März, als es um die umstrittenen Kredite an Styrian Spirits und Detektiv Guggenbichler ging, wurde Kulterer von der Anklage der Untreue - ebenso wie die beiden Mitangeklagten - freigesprochen, die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat aber Rechtsmittel angekündigt.



Am 12. August hat die Staatsanwaltschaft erneut Anklage erhoben. Es geht wieder um Untreue: Kulterer wird vorgeworfen, die Bank 2004 wissentlich durch Kredite an Gesellschaften in Liechtenstein um rund 5,5 Mio. Euro geschädigt zu haben. Neben ihm sind Ex-Vorstand Günter Striedinger, Ex-Banken-Steuerberater Hermann Gabriel und Anwalt Gerhard Kucher angeklagt. Gabriel und Kucher haben die Anklage beeinsprucht. Der Akt liegt beim OLG Graz, dessen Entscheidung noch aussteht.