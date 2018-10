Für 12-Stunden-Tag will ÖGB sechs Monate Kündigungsschutz

Die ÖGB-Spitze um Präsident Wolfgang Katzian und Metaller-Chefverhandler Rainer Wimmer lässt sich vom strikten Arbeitgeber-Nein zu bezahlten Pausen an 12-Stunden-Arbeitstagen nicht beirren. Im Gegenteil.

Die Gewerkschaft legt umgehend nach und bringt eine weitere Forderung aufs Tapet der laufenden Kollektivvertragsverhandlungen.

Diese werden bei den Metallern schon morgen, Dienstag, fortgesetzt. Ab sofort geht es wirklich ans Eingemachte, sagen Verhandler, und erinnern an den angekündigten „heißen Herbst“.

Heiß könnte er deshalb werden, weil sich die Arbeitgeber als die „falschen Adressaten“ für die politischen Forderungen der Gewerkschaft sehen. Die Metaller-Lohnrunde sei nicht der Ort, um das neue Arbeitszeitgesetz nachzuverhandeln.

Das sieht die Gewerkschaft jedoch völlig anders. Schließlich wurden die Sozialpartner beim 12-Stunden-Tag nicht eingebunden, es gab auch keine Begutachtung. Man wende sich deshalb an die Industrie, also an „die Besteller des Gesetzes“.

Konkret will die Gewerkschaft dafür sorgen, dass die beim 12-Stunden-Tag politisch zugesagte Freiwilligkeit tatsächlich in der betrieblichen Praxis bei den Beschäftigten ankommt.