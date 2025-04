Offiziersgesellschafts-Präsident möchte Wehrpflicht für Frauen

© APA/BUNDESHEERFrauen könnten die Miliz in allen Funktionen verstärken

Der Präsident der Österreichischen Offiziersgesellschaft, Erich Cibulka, will über eine Wehrpflicht für Frauen nachdenken, sagte er am Mittwoch in der ZIB 2.