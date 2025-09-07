FPÖ trauert um stellvertretenden Landesparteiobmann

Der Zweite Wiener Gemeinderatsvorsitzende und stellvertretende FPÖ-Landesparteiobmann Wolfgang Seidl ist am Samstag im Alter von 55 Jahren gestorben.

Das teilte die Wiener FPÖ in einer Aussendung mit. "Wir verlieren nicht nur einen Kollegen, sondern vor allem einen guten Freund - und die FPÖ Wien verliert eine ihrer großen Stützen", so FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp und Klubobmann Maximilian Krauss.