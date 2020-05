FPÖ wappnet sich für Mandatskampf mit ÖVP

Wenn ich Dritter werde, trete ich sofort zurück“: Als Michael Spindelegger diesen Satz am 9. September eher beiläufig in der Fernseh-Konfrontation mit Heinz Christian Strache fallen ließ, hat er wohl nicht damit gerechnet, dass dieses Szenario realistisch werden könnte.

Doch nun, zwei Wochen später, signalisieren Umfragen, dass die FPÖ der ÖVP gefährlich nahe rückt. Bei Wolfgang Bachmayer/OGM beträgt der Abstand gar nur mehr ein Prozent, bei Peter Hajek/ ATV noch drei.

Die Bewegungen gehen in zwei Richtungen: Die ÖVP verliert, die FPÖ gewinnt an Boden. Manche Meinungsforscher halten es für möglich, dass es in der verbleibenden Woche bis zur Wahl zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Schwarz und Blau um den zweiten Platz kommt.

Ob sich die Meinungsforscher irren, weiß man in einer Woche. Tatsache aber ist jetzt schon, dass sich die FPÖ auf das Match mit der ÖVP vorbereitet. Und zwar in zweierlei Hinsicht.