Kritik hat ein Social Media-Video von Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger hervorgerufen, in dem er mit einer Pappkrone eines Fast-Food-Unternehmens auf dem Kopf zu sehen ist. Wie das Online-Medium campus a berichtete, war es auf dem Instagram-Account der Landespartei zu sehen. Es spiele angeblich auf den "Burger King guy on plane" - ein 2021 viral gegangenes Video, das in der rechtsextremen Szene für Gewalt gegenüber schwarzen Menschen stehe - an. Die FPÖ wies dies zurück.

SPÖ, ÖVP, Grüne und NEOS ritten ob des Videos scharfe Attacken. Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim sei es eine Anspielung auf ein Original-Video, das in der rechtsextremen Szene für Rassismus und Gewalt stehe: "Die FPÖ hetzt, sät Hass und spaltet die Gesellschaft". Das Video von Abwerzger verbreite öffentlich "rassistische Codes und ist brandgefährlich", hieß es in einer Aussendung.