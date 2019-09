FPÖ-Sager über "Mischkulturen": Stelzer geht auf Distanz

Die oberösterreichische Landesregierung hat sich am Montag von den Aussagen des FPÖ-Landesrats Wolfgang Klinger über " Mischkulturen, die nicht vorteilhaft" seien, distanziert. Ein entsprechender Antrag wurde von ÖVP, SPÖ und Grünen angenommen. Die FPÖ stimmte aber dagegen, wie der Antragsteller, Grünen-Landesrat Rudi Anschober, sagte.

"Meine Politik steht für ein weltoffenes Oberösterreich, die Aussagen von Landesrat Klinger lehne ich daher in aller Deutlichkeit ab", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer ( ÖVP). Regierungsmitglieder hätten eine besondere Verantwortung und sollten daher bei ihren Äußerungen besonders mit Bedacht vorgehen, betonte er. An der Zusammenarbeit mit der FPÖ will er aber nicht rütteln.

Oberösterrreichs FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner hat am Sonntag Klingers Äußerungen als "überschießend" bezeichnet und ein klärendes Gespräch angekündigt.

Aufforderung zur Entschuldigung

In dem Antrag hieß es, man weise die Äußerungen Klingers entschieden zurück, bekenne sich vollinhaltlich zum Integrationsleitbild des Landes Oberösterreich und wolle Diskriminierung und Spaltung vermeiden. Zudem wurde erneut die strikte Ablehnung der Identitären bekräftigt und Klinger aufgefordert, seine Aussagen zurückzunehmen und sich bei den Betroffenen zu entschuldigen.

Für Anschober ist es "eine der Kuriositäten der oberösterreichischen Landesverfassung, dass es keinen Misstrauensbeschluss des Landtags für den Rücktritt eines Regierungsmitgliedes geben kann, sondern nur die eigene Fraktion einen Rücktritt des eigenen Regierungsmitgliedes beschließen kann". Für ihn stehe fest, das gehöre geändert, so der Grüne Landesrat.

Nachfolger von Podgorschek

Klinger hatte in einem Interview mit der Krone zum Thema Zuwanderung erklärt: " Mischkulturen haben auf der Welt bewiesen, dass sie nicht vorteilhaft sind." Das Gespräch wurde anlässlich seiner ersten hundert Tage im Amt geführt. Klinger war Ende Mai Elmar Podgorschek als Landesrat nachgefolgt, dessen Rücktritt für Stelzer Bedingung für die Fortführung der Regierungszusammenarbeit mit der FPÖ gewesen war.