Finanzminister Schelling musste nachbessern

Warum Finanzminister Hans Jörg Schelling so schnell Grünes Licht für den 343-Millionen-Kredit gegeben hat, werden irgendwann Verhaltensforscher zu klären haben", sagte Kärntens Grün-Landesrat Rolf Holub gestern nach der Regierungssitzung.

In Kärnten darf also wieder gelacht werden. Das könnte daran liegen, dass das Land zwar einen rigorosen Sparkurs fahren muss, bei den Verhandlungen mit dem Bund aber weitaus besser als zuletzt befürchtet ausgestiegen ist.

Aus gut informierten Kreisen ist zu hören, dass die Kärntner jenem Kreditvertrag, den Schelling am Dienstag um 11 Uhr nach Klagenfurt mailte, die Zustimmung versagten. Erst in Nachverhandlungen wurde ein Kompromiss erzielt. Dass der Bund den Kärntnern konkrete Vorschriften macht, wurde ebenso wegverhandelt wie Risikoaufschläge auf Zinsen. "Wir haben Konditionen wie vor der Heta-Abwicklung", erläuterte Landeshauptmann Peter Kaiser ( SPÖ). Gerüchteweise zahlte das Land weiterhin nur einen Kreditzinssatz von 1,2 Prozent. Der abgeänderte Rahmenvertrag lag dem Regierungskollegium bis Mittwochabend aber noch nicht vor. Er soll Kärnten 1,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2018 zur Verfügung stellen. "Und er erlaubt es uns, fünf Jahre lang weiter Schulden zu machen", wundert sich Landesrat Christian Ragger ( FPÖ).

Kärnten muss zwar um 15 Prozent bessere Ergebnisse liefern, als im Stabilitätspakt vereinbart. Das gestattet dem Land aber ein Budget-Defizit von 50 (statt kalkulierten 100) Millionen Euro für 2016; 40 Mio. für 2017; 30 Mio. für 2018; 15 Mio. für 2019. Erst 2020 muss ein Überschuss von fünf Mio. vorliegen.

Sparen steht aber auch schon davor am Plan: 50 Millionen muss Kärnten konkret 2016 einsparen, daher existieren bereits Schließungspläne für 20 Kleinschulen, 280 Spitalsbetten sind gestrichen. In der Verwaltung werden Stellen teilweise nicht nachbesetzt, Förderungen für Events überdacht. Landesrat Gerhard Köfer ( Team Stronach) machte einen skurrilen Vorschlag, wie er in seinem Referat sparen könnte: er will wenig befahrene Straßen bei Sanierungen von sechs auf viereinhalb Meter Breite rückbauen, was jährlich 2,6 Mio. Euro an Einsparungen bringen würde.

Der neue Rahmenfinanzierungsvertrag mit der Bundesfinanzierungsagentur soll am Samstag in einer Regierungssitzung und am kommenden Donnerstag vom Kärntner Landtag beschlossen werden.