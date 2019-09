Fehlerhafte Wahlkarten-Kuverts aufgetaucht

Burgenland, Kärnten, Niederösterreich

Die SN berichteten, dass am vergangenen Freitag ein Schreiben des Innenministeriums "an mehrere Landesregierungen, den Gemeindebund, Städtebund und die Bezirksverwaltungsbehörden" ergangen sei, mit dem Hinweis auf die Fehler. Betroffen sein sollen Stimmbezirke im Burgenland, in Kärnten und in Niederösterreich. Pölzl bestätigte den Versand der Schreiben an die zuständigen Stellen: Man habe nach Bekanntwerden von fehlerhaften Kuverts "alle Gemeinden sofort angewiesen, die entsprechenden Kuverts zu prüfen".

Nach einer österreichweiten Erhebung habe sich ergeben, dass es sich um rund 100 fehlerhaft bedruckte Kuverts handelt, so Pölzl. Von diesen seien aber noch keine in Umlauf gelangt. Dass der Fehler rechtzeitig bemerkt wurde, zeige auch, "dass das Qualitätsmanagement funktioniert", so der Innenressort-Sprecher. Die fehlerhaften Kuverts werden nun entsorgt und durch intakte ersetzt.

Erinnerungen an 2016

Österreich hat bei wichtigen Wahlen in den vergangenen Jahren in Sachen Briefkuverts einiges erlebt. Wegen fehlerhafter Briefwahl-Umschläge musste die Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl von Oktober auf Dezember 2016 verschoben werden.