Experte zum Bildungspaket: "Einige Punkte sind ganz gut"

Wie sehen das jene, die damit konfrontiert sind? Nicht grundsätzlich negativ, wie ein KURIER-Rundruf zeigt. So urteilt etwa der Grün-affine Lehrer und Bildungsexperte Daniel Landau, dass es im türkis-blauen Paket "durchaus einige Punkte gibt, die ganz gut sind". Als Beispiel nennt der Bildungsaktivist etwa die nun avisierte Überarbeitung der Lehrpläne: "Das hat meine bedingungslose Zustimmung." "Sinnvoll" ist laut Landau auch das Vorhaben, den Schuleintritt zu synchronisieren. Wiewohl es Landau zufolge falsch sei, hier auch den Sprachstand der Kinder miteinzubeziehen. Eher positiv beurteilt Landau auch die geplanten Leistungsgruppen in den NMS, im Paket "Entwicklungsgruppen" genannt. "Das sehe ich gar nicht so kritisch wie andere Experten", so Landau. Schließlich ergebe es durchaus Sinn, in Kleingruppen Kinder nach verschiedenen Stärken einzuteilen und zu fördern.

"Alles nur Überschriften"

So viel zum Positiven. Denn die "Talente-Checks", die bei der Wahl zwischen Gymnasium und NMS helfen sollen, sieht Landau "sehr kritisch". Der Grund dafür: "Diese Tests gaukeln vor, dass alle Kinder in allen Fächern gleich gut sind. Das ist aber nicht so." Will heißen: "Wenn ein Kind 15 Talente und eine große Schwäche - etwa in Mathematik - hat, kann es nach diesem Konzept nicht auf das Gymnasium." Auch die nun wieder forcierten Ziffernnoten in der Volksschule findet Landau "der verbalen Beurteilung mit Sicherheit unterlegen".