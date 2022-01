Ex-Staatsanwalt Jarosch: "Gibt Wadlbeißer, die Agenda verfolgen“

Der 53-Jährige war nicht nur Chefankläger in großen Strafcausen, sondern sah sich auch als Erklärer der Staatsanwaltschaft. Als einer der wenigen Staatsanwälte hatte Jarosch keine Berührungsängste gegenüber den Medien. Zuletzt in Den Haag Von 2018 bis 2022 Leiter des österreichischen Büros bei Eurojust in Den Haag. Viele Jahre war Jarosch Präsident der Vereinigung Österreichischer Staatsanwälte und Präsident der Internationalen Staatsanwältevereinigung. In der Vorwoche

gab Jarosch bekannt, dass er nun Partner in der Agentur des ÖVP-nahen Lobbyisten Wolfgang Rosam wird und künftig als Litigation-PR-Berater für Unternehmen und Beschuldigte tätig sein wird.