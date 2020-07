Ex-ÖBB-Chef: Faymann wollte 7 Mio. Euro

Die Advertorials und das Sponsoring der ÖBB in der Zeit von Verkehrsminister Faymann wurden laut RH kaum evaluiert, die Zahlungen waren intransparent und die Zweckmäßigkeit der Schaltungen teilweise nicht nachvollziehbar. Verwunderlich war demnach auch, warum die ÖBB die Doppelseiten für die Serie "Unsere Bahn" in der Kronen Zeitung vollständig bezahlt haben, obwohl die Ministerkolumne in dem Inserat eher den Eindruck erweckt hätte, dass sie eine Imagekampagne des Verkehrsministeriums denn der Staatsbahn sei, so das Fazit von Rechnungshof-Prüferin Claudia Kroneder-Partisch.



Der SPÖ-Abgeordnete Anton Heinzl zog das Medienwissen von Kroneder-Partisch infrage und stellte dazu eine Wissensfrage ("Was ist der Markenwert eines Unternehmens"). Nach Kritik des Ausschussvorsitzenden Walter Rosenkranz ( FPÖ) wurde die Frage relativiert. Dass der Bericht - wie vom SPÖ-Abgeordneten Günther Kräuter in den Raum gestellt - qualitativ nicht in die Tiefe gehe, wies die RH-Prüferin vehement zurück.



Auffallend ist laut Kroneder-Partisch gewesen, dass 82 Prozent der Öffentlichkeitsarbeit der Bahn in Printmedien stattfand, und hiervon primär die drei großen Boulvardzeitungen profitierten. Die Begründung der Bahn, dass durch Schaltungen in diesen Zeitungen die Reichweite besonders hoch war, sei nicht immer nachvollziehbar gewesen, so die Rechnungshof-Prüferin.



Kroneder-Partisch verwies auch darauf, dass es für den RH Schwierigkeiten bei der Beschaffung von Unterlagen gegeben habe. So habe es beispielsweise so gut wie keine schriftlichen Aufzeichnungen zur Zusammenarbeit zwischen der Öffentlichkeitsarbeit der ÖBB und dem BMVIT gegeben. Weiters hätten die ÖBB nur einzelne Sujets mit Regierungsbezug vorgelegt, woraufhin man selbst recherchiert und viel mehr gefunden habe - die ÖBB hätten dann dem RH kommuniziert, dass die Sujets teilweise im Konzern nicht archiviert seien.